الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. وتحذر من ظاهرة جوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يوضح حالة الطقس غدا في المحافظات، وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وشبورة مائية وغيوم جزئية، وحذرت المواطنين خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح نظرا لعدم وضوح الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأشارت التوقعات إلى أن حالة الطقس غدا في المحافظات يكون مائلا البرودة في الساعات الأولى من الصباح على أن يكون معتدلا نهاراً مائل إلى البرودة ليلا.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وعن حالة الطقس غدا الأربعاء على محافظات الوجه البحري، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، توقعت الهيئة أن يكون مائلا إلى للبرودة في الساعات الأولى من الصباح مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

طقس غدا في القاهرة

فيما جاء طقس غدا الأربعاء في القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية، مائل إلى البرودة صباحا معتدل مع تكون الغيوم والشبورة لاسيما على الطرق الرئيسية التي تربط بين القاهرة والوجه البحري.

وجاء طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة والغيوم.

سقوط أمطار في طقس غدا الأربعاء

فيما جاء طقس جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهاراً مائل إلى الحرارة بارد ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على جنوب البحر الأحمر حلايب وشلاتين نسبة 30% على مدار اليوم.

ويشهد أيضا طقس محافظات جنوب وشمال الصعيد مائل إلى البرودة في الساعات الأولى معتدل باقي الباقي مع تكون الشبورة والغيوم.

درجات الحرارة في مصر غدا الأربعاء

وعن درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الأربعاء أتت على النحو التالي:.

القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد العظمى 25 درجة، الصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.