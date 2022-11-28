حالة الطقس غدا في المحافظات.. غيوم جزئية وتوقعات بسقوط أمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار خفيفة تتراوح نسبتها بين 30% إلى 50%، مع انتشار للغيوم الجزئية على مدار اليوم، وسط طقس مائل للبرودة ليلا لطيف نهارا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، كشفت الأرصاد تعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا ومائل البرودة ليلا، مع تكون الغيوم الجزئية، وسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فهو مائل للبرودة صباحا وليلاً، مع سقوط أمطار بنسبة 30%.

حالة الطقس في جنوب سيناء

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الثلاثاء في جنوب سيناء والبحر الأحمر، يكون لطيف نهارا مائل إلى البرودة ليلا، غائم جزئيا، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية وتصل إلى 50% على مدار اليوم.

سقوط أمطار بشمال الصعيد

وتشهد محافظات شمال الصعيد غدا سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف مائل للبرودة في أول الليل وآخره، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، مع وجود غيوم جزئية.

درجات الحرارة في مصر غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة في مصر غدا الثلاثاء جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 29 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.