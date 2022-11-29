طبيب أنغام: الفنانة رفضت التخدير الكلي خلال خضوعها للعملية خوفا على صوتها

كشف الدكتور أكرم العدوي، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، سبب رفض الفنانة أنغام استخدام التخدير الكلي «بنج كلي» لإجراء عملية جراحية لها، لافتًا إلى أن خوفها من تأثر أحبالها الصوتية هو السبب.

انسداد جزئي في الأمعاء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه جاسمين طه زكي وشيرين عفت والمذاع عبر فضائية «dmc»، أن الأحبال الصوتية قد تتعرض للخدش بسبب الأنبوب الحنجري، لافتًا إلى أن أنغام طلبت تخديرها نصفيًا «بنج نصفي» عند إجراء العملية رغم أن العملية تعتبر كبيرة ودقيقة بشكل كبير.

أنغام ترفض وضع أنبوب حجري

ولفت إلى أنهم شرحوا الوضع الطبي لـ أنغام، مؤكدًا أنها قدمت تضحية لا يراها الأطباء كثيرًا حرصًا منها على صوتها وموهبتها وعملها، معلقًا: «ده مبنشوفوش كتير»، مشيرًا إلى أن الجراحة استغرقت 3 ساعات ومنحوها خلالها مهدئات للحفاظ على سلامتها.

وأكد أنهم سمحوا لها بمغادرة المستشفى اليوم وأنها طلبت البقاء يوم آخر لحين استقرار حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها أصبحت طبيعية وتخضع للاستشفاء ورجوعها للنشاط الفني يرجع لقرارها نظرًا لعدم وجود ما يمنع عودتها للنشاط الفني.