الطبيب المعالج لـ أنغام: حالتها تتحسن ويمكنها العودة إلى منزلها

طمأن الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، محبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأن وضعها الصحي كان يحتم عليها إجراء جراحة نسائية كبيرة.

انسداد جزئي في الأمعاء

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه عبر فضائية «dmc»، أنها أصيبت بانسداد جزئي في الأمعاء بعد اليوم الـ8 من العملية، مشيرًا إلى أن هذا الانسداد يمكن أن يرجع لطبيعته مرة أخرى، مشددًا على أن هذه الانسدادات، تصيب أصحاب التاريخ الجراحي السابق مثل حالة أنغام.

وأشار «العدوي»، إلى أن أنغام تتحسن، وأنه تم إخراج الخراطيم الخاصة بالتغذية، وأصبحت تأكل وتشرب بشكل طبيعي، مضيفًا «ممكن تروح بيتها طبيعي».

رفضت وضع أنبوب حجري

ولفت إلى أن أنغام كانت مصابة بالقلق، وترفض وضع أنبوب حنجري بسبب خوفها على الأحبال الصوتية، مشددًا على أن البنج الكلي يوجب وضع أنبوب حنجري، خوفًا على إصابة أحبالها الصوتية بأي ضرر.

جدير بالذكر، أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، الساعة الثالثة عصراً، وتقدمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، ورضوى حسن، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين.