«مستقبل وطن» ينظم ندوة تثقيفية «صحتك ثروتك» لمواجهة سوء استخدام الأدوية في أسيوط

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن الحملات المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

محافظة أسيوط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية، تحت عنوان «صحتك ثروتك»، وذلك حول الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية بالوحدة الحزبية لقرية البلايزة، وتحدث المشاركون في الندوة، حول الزواج المبكر وخطورته والأضرار التي تعقبه وتجاذب السيدات الحديث مع المحاضر وتطرقوا إلى بعض القضايا الإجتماعية والأسرية الأخرى.

كما نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة عن أخطار المضادات الحيوية، بمركز التدريب بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والذي حذرت من تناول المضادات الحيوية دون توجيه طبي ما يؤثر سلبيا على صحة الشخص.

الاستعدادات الأخيرة لمسباقة أوائل الطلبة

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة في نسختها الثانية، والتي تعد أقوى مسابقة تعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم بالحزب، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم، وأمناء التعليم بالمحافظات.

وخلال اللقاء، جرى وضع اللمسات النهائية للأمور التنظيمية، والتأكيد على الأهداف المرجوة من المسابقة، وتوفير اللوجستيات اللأزمة، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الثانية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

محافظة الجيزة

أقامت أمانة مركز العياط، معرضًا جديدًا للملابس الشتوية بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقها الحزب تحت شعار «شتاء دافىء»، في قرية العطف، وشهد المعرض إقبال كبير من أهالي القرية وهو المعرض الذي سيتم تعميمه ليشمل كافة قرى المركز.

كما افتتحت أمانة مركز أبو النمرس، فصولًا جديدة لمحو الأمية واستقبال 146 حالة وتم إجراء الامتحان، في الوحدة الحزبية بزاوية أبو مسلم، تحت إشراف إدارة محو الأمية.

محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مدينة باريس، يوم رياضي وقافلة طبية، في القرية الثالثة بدرب الأربعين «قرى الثمانين»، وقافلة طبية وفرقة كورونا الجرعة التتشطية، حيث تم عمل يوم رياضى بالألعاب الرياضية في كرة القدم والطائرة وألعاب ترفيهية، وتوزيع على جميع طلاب المدرسة الابتدائية والإعدادية جوائز عينيه من أقلام رصاص وجاف وكراسات وجوائز أخرى.

ولقي اليوم الرياضي فرحة كبيرة عند التلاميذ، كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، وذلك في مدرسة موط الثانوية الصناعية بالداخلة.

محافظة المنوفية

تواصل أمانة مركز الباجور، تنظيم القوافل الطبية المجانية الشاملة، وذلك لتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بقري المركز، وانطلقت قافلة طبية مجانية بعدة تخصصات طبية مختلفة في قرية الكتامية، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

كما نظمت أمانة مركز السادات، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض العيون، في قرية الإخماس، ووقعت الكشف الطبي علي 227 حالة، وجاءت القافلة لخدمة أهالينا في قرية الإخماس والعزب المجاورة.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب «مستقبل وطن»، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.