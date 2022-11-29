مصرع شاب سقط داخل ماكينة طحين بقرى الخريجين في مطروح

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة طحين للحبوب، منذ قليل، في قرية 22 بقرى الخريجين الزراعية في مركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول الجثة المستشفى

واستقبلت، مساء اليوم، الثلاثاء مستشفى الحمام المركزي شرق مطروح، أحمد محمد حسن موسي 34 سنة مقيم في قرية 22 قرى البنجر، جثة هامدة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح إلى موقع الحادث، للكشف عن أسباب وقوعه والتعرف على ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.

التحفظ على الجثة

وجري التحفظ على الجثة بعد أن أجرى مفتش الصحة بمستشفى الحمام المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ووضعها في ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.