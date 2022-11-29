«الصحة»: 10 أسباب تؤدي للإصابة بالإيدز.. ونجحنا في مواجهته خلال كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة نجحت في مواجهة فيروس الإيدز، خلال جائحة فيروس كورونا، فلم يتوقف دعم برنامج الإيدز، ووصول الأدوية للمصابين به.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة المسبب لمرض «الإيدز»، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، وإطلاق حملة قومية جديدة بشأن المرض في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك العديد من المواطنين لديهم أفكار خاطئة عن فيروس الإيدز، لأنه ينظر في النهاية للإصابة، وليس لسبب الإصابة، مشيرا إلى أن هناك 10 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالإيدز، لكن المجتمع يحسر سبب الإصابة فقط بالعلاقات الجنسية غير المقبولة اجتماعيا.

حضر المؤتمر، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمبادرات الصحية، والدكتورة هبة وليد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.