رئيس التحرير

أحمد الخطيب

 «ألسن عين شمس» تستضيف حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم

كتب:

كريم روماني
05:23 م | السبت 19 نوفمبر 2022
جانب من الحملة

جانب من الحملة

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، حملة موسة للتبرع بالدم بحرم الكلية، على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2022.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، في بيان، أن التعاون الفعال بين الكلية ووزارة الصحة والسكان، يأتي في إطار خدمة المجتمع، والحفاظ على مخزون الدولة المصرية من الدم في إطار الأحداث المتلاحقة على وطننا.

تقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة

أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وزارة الصحة والسكان، تكفلت بتقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة، وتم تعقيمها بشكل كامل، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان، للحفاظ على صحة المتبرعين، على أن توجد السيارة أمام حرم الكلية من العاشرة صباحًا، حتى الرابعة عصرًا.

76 كيسًا من الدم النقي  

جرى تحقيق نتيجة 76 كيسًا من الدم النقي، بالتعاون مع بنك الدم القومي، وبإشراف وزارة الصحة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اقرأ المزيد:

جامعة عين شمس لـ أعضاء هيئة التدريس: يجب نشر التوعية بين الطلاب بالمخاطر الإلكترونية

رئيس جامعة عين شمس: تبرعات الأعضاء في مصر من الأحياء بنسبة 100%

جامعة عين شمس: مستشفى جديد للطوارئ واستمرار العمل بالمدينة الطبية

رائد المناخ ومحافظ سيناء في زيارة لجناح جامعة عين شمس بـ قمة المناخ

جامعة عين شمس تضع إرشادات للطلبة في الامتحانات: لا للغش والهدايا والرشاوى
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.