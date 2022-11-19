 «ألسن عين شمس» تستضيف حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، حملة موسة للتبرع بالدم بحرم الكلية، على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2022.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، في بيان، أن التعاون الفعال بين الكلية ووزارة الصحة والسكان، يأتي في إطار خدمة المجتمع، والحفاظ على مخزون الدولة المصرية من الدم في إطار الأحداث المتلاحقة على وطننا.

تقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة

أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وزارة الصحة والسكان، تكفلت بتقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة، وتم تعقيمها بشكل كامل، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان، للحفاظ على صحة المتبرعين، على أن توجد السيارة أمام حرم الكلية من العاشرة صباحًا، حتى الرابعة عصرًا.

76 كيسًا من الدم النقي

جرى تحقيق نتيجة 76 كيسًا من الدم النقي، بالتعاون مع بنك الدم القومي، وبإشراف وزارة الصحة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.