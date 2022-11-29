رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يطلق إشارة بدء أول دوري رياضي لخماسي كرة القدم

أطلق الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء فعاليات أول دوري رياضي لخماسي كرة القدم، الذي يتنافس فيه 8 فرق من طلاب الجامعة ويستمر لمدة 3 أسابيع على ملاعب الجامعة، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولفيف من الطلاب.

بدء فعاليات أول دوري رياضي لخماسي كرة القدم

بدأت فعاليات الدوري بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه كلمة للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، قال فيها إن هذا الدوري يعتبر تاريخيًا، لأنه أول دوري في أول جامعة تكنولوجية بالأقصر في أول سنة دراسية بالجامعة مهنئا الطلاب ببدء فعاليات الأنشطة الرياضية بالجامعة.

ممارسة الأنشطة الجامعية

وأكد رئيس الجامعة، أن ممارسة الأنشطة الجامعية، تشكل إحدى الركائز الأساسية في مسار العملية التعليمية، لما لها من أهمية في تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية لدى الطلاب وتزويدهم بالخبرات لحياتهم العملية والعلمية، وتنمية روح التعاون والقيادة والعمل المشترك فيما بينهم، موجها الشكر لإدارة رعاية الشباب بالجامعة، تحت إشراف إيمان دردير.

وشهد رئيس الجامعة، فعاليات أولى مباريات الدوري التي انطلقت بين فريقين من طلاب الجامعة هما «مانشستر»، و«أسوان»، التي انتهت بفوز فريق أسوان بـ6 أهداف مقابل هدف لفريق مانشستر، حيث أحرز شيكو الهدفين الأول والثالث، وأحزر لؤي الهدف الثاني، وأحرز الهدف الرابع صابر النجار، والهدف الخامس أحرزه، عبدالرحمن شعراوي، فيما أحرز محمد سوشي، الهدف السادس، وأحرز اللاعب خالد رضا، هدف مانشستر الوحيد.