تحليق 54 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين في سماء الأقصر

شهدت سماء الاقصر، صباح اليوم الإثنين، تحليق 54 رحلة بالون طائر تقل على متنها حوالي 1600 سائح من مختلف الجنسيات، في ظل استقرار الأحوال الجوية، بحسب أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالمدينة.

رواج سياحي كبير

وأوضح «الطيب»، أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال الموسم السياحي الشتوي الجاري، مؤكداً أن الجنسيات الأمريكية والروسية والرومانية والهولندية والإسبانية، على رأس الجنسيات التي تفضل البالون الطائر.

موافقة برج المراقبة بالمطار

وأشار «الطيب» إلى أن رحلات البالون تقلع يوميا من المطار المخصص لها، من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، بعد موافقة برج المراقبة بالمطار، عقب التأكد من صلاحية الأحوال الجوية للطيران، حيث تقلع أول رحلة في تمام الخامسة فجرا ثم تتوالى باقي الرحلات في الإقلاع.

ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح

وتابع، أن مدة الرحلة الواحدة للبالون تستغرق من 35 إلى 40 دقيقة على أقصى تقدير، على أن تهبط جميع الرحلات في تمام السابعة صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.