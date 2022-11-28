مهرجان الأقصر الأفريقي يطلق بوستر دورته الجديدة: السينما.. خلود الزمان

كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بوستر الدورة الثانية عشرة، التي تقام خلال الفترة من 4 إلي 11 فبراير 2023، إذ حمل التصميم اةقيع الفنان الشاب محمود إسماعيل أبو العنينين، الذي صرح بأن بوستر هذا العام يعبر عن المهرجان، من خلال عناصره الثلاثة: «السينما - الأقصر - أفريقيا».

تفاصيل بوستر مهرجان الأقصر

وأوضح أبو العنينين، أن الأقصر هي مدينة الشمس وعاصمة الحضارة الفرعونية وينعكس ذلك في البوستر الخاص بمهرجان الأقصر، من خلال الشمس، والمسلة الفرعونية وهي نفسها شمس أفريقيا.

وأضاف أن البالون الطائر، يحمل الجانب الأكبر من الإشارات الرمزية، فهو من أشهر معالم الأقصر، وبه إشارة إلى الزاوية السينمائية الشهيرة «عين الطائر»، التي تكشف المزيد من السينما الأفريقية، كما تزين برموز أفريقية، مع تضمين شعار الدورة «السينما خلود الزمان»، من خلال المراكب الشراعية التي حددت مسارها صوب الشمس، ورحلتها للغروب، حيث البر الغربي الذي يمثل الخلود في الحياة الأخرى، من خلال المعابد ونقوشها، حيث تعتبر السينما الآن، هي أداة الخلود المعاصرة.

هدف البوستر الترويج السياحي للأقصر

صرحت المخرجة عزة الحسينى مؤسس ومدير المهرجان،: «تركيزنا دائما في البوستر يكون على الجانب السياحي والترويجي للمدينة العريقة، وهذا جزء من دور المهرجان إلى جانب النواحي الفنية والسينمائية والوجه الأفريقي للمهرجان، ودوره في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقةـ وهو ما ينعكس علي توطيد النواحي الاقتصادية والإنتاج المشترك، كأهداف أساسية جاءت من اختيار الأقصر كمدينة تحتضن المهرجان، وهى بوابة مصر علي إفريقيا.‏

وصرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان، في بيان صحفي أن شعار هذه الدورة هو «السينما.. خلود الزمان»، يلقي الضوء علي واحد من الأدوار الهامة للسينما وهو الخلود فقد لعبت السينما أدوار كثيرة في حياة الإنسان منذ ظهورها، من أكثر من 126 عاما مضت، من حيث التسلية والمتعة والوعي وغيرها.

وتابع بأن مهرجان الأقصر، حاول منذ إنشائه قبل 13 عاما، نشر أهمية السينما في أفريقيا والعالم، مضيفا أن قدماء المصريين قد خلدوا وجودهم من خلال فنونهم الموجودة على جدران المعابد والمقابر والمسلات، فإن صناع السينما قد خلدوا الزمان وصورة الإنسان والمكان والأزياء والموسيقي واللغات واللهجات.

وتنظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤسسة شباب الفنانين بدعم ورعاية من وزارات: الثقافة – السياحة والأثار – الشباب والرياضة – الخارجية»، بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.