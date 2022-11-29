اللجنة الأولمبية الروسية: وصلنا لـ«طريق مسدود» مع المنظمات الرياضية الدولية

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، اليوم، بأنّ روسيا وصلت إلى «طريق مسدود» مع الاتحادات الرياضية الأوروبية، بالتزامن مع محاولاتها للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع المنظمات الرياضية الدولية.

أزمة مع اللجنة الأولمبية الدولية

وقال بوزدنياكوف لوكالة أنباء «تاس»، إنّ الأمر عندما يتعلق بالهياكل الدولية بدءًا باللجنة الأولمبية الدولية وانتهاءً بالاتحادات الدولية، فإنّنا نواصل الحفاظ على علاقاتنا القائمة سابقا.

وتابع قائلا: «وبالنسبة للمنظمات الرياضية الأوروبية، وصلنا للأسف إلى طريق مسدود»، معربا عن شعوره بالثقة المطلقة في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، أنّنا نركز على الجانب الدولي خلال السنوات المقبلة، على أن يكون أحد أهم القضايا بالنسبة للاتحادات الرياضية الدولية.

مناضلة من أجل مكانة روسيا

واختتم بوزدنياكوف: «سنناضل من أجل مكانة روسيا في الساحة الدولية، وسنتعاون مع شركائنا بالقدر الذي يخدم مصلحتنا، هذه هي أولويتنا الرئيسية في الوقت الحالي».

تواصل مع الاتحادات الرياضية

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية في 28 فبراير الماضي، توصيات إلى الاتحادات الرياضية الدولية لمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الدولية.