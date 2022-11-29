صواريخ روسيا تستهدف «دنيبرو» الأوكرانية.. ودوي صافرات الإنذار في 3 مناطق

قصفت القوات الروسية، مدينة دنيبرو، الأوكرانية، وأسفر القصف عن تدمير منشآت إنتاج، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دنيبروبتروفسك»، «فالنتين ريزنيشنكو» عبر «تليجرام».

ودوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في 3 مناطق بأوكرانيا «دنيبروبتروفسك- بولتافا-خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، تزامنا مع تصريحات حول إعلان الولايات المتحدة، اليوم عن مساعدة مالية كبيرة لأوكرانيا للتخفيف من وطأة أضرار قصف «موسكو» على شبكة الطاقة الأوكرانية.

تخصيص 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدوفا

وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، شدد أمام 7 من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا»، على حاجة بلاده إلى محولات كهربائية، ودفاعات جوية محسنة لصد ضربات «موسكو» الجوية على البنية التحتية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحفيين، إن هذه المساعدة سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالعاصمة الرومانية «بوخارست»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدوفا.

وتندرج المساعدة الطارئة في إطار تحضيرات لعقد مؤتمر دولي للمانحين سيُعقد في فرنسا في 13 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ترحيب أمريكي بتصريحات زيلينسكي حول انفتاحه على عالم عادل

من جانبه، أعلن مسؤول كبير بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، ترحيب بلاده الشديد بتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن انفتاحه على عالم عادل، مشيرا للصحفيين، إلى عدم ضغط «واشنطن» على «كييف» للتفاوض مع «موسكو».

وسيبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها دعم أوكرانيا وملف الطاقة والتعاون الاقتصادي، ومواجهة الصين وإيران، ومن المتوقع بدء زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتحدة، غدا الأربعاء، وتستمر لمدة 3 أيام.

دير لاين: «الاتحاد» يعد حزمة جديدة من العقوبات

ويناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع استثنائي على جدول أعمال الاجتماع، فيما تعقد الاجتماعات المقررة للممثلين الدائمين للدول، كقاعدة عامة الأربعاء والجمعة.

وكانت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، إن «الاتحاد» يعد حزمة جديدة من العقوبات «رقم 9» ضد روسيا بأقصى سرعة ممكنة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

«موسكو» تؤجل اجتماع «اللجنة الاستشارية الثنائية» مع «واشنطن»

من جانبها، أعربت «واشنطن» عن أملها باستئناف مناقشات «اللجنة الاستشارية الثنائية»، مع «موسكو»، في أسرع وقت ممكن، وشددت الولايات المتحدة على أهمية الأمر ليس فقط للدولتين وإنما أيضا لبقية العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24»، الإخبارية الفرنسية.

وأمس الاثنين، أجلت روسيا اجتماع «اللجنة الاستشارية الثنائية» مع «واشنطن» كان مقررا عقده بين 29 نوفمبر و6 ديسمبر المقبل لمناقشة استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة «نيو ستارت» الموقعة في عام 2010 إلى أجل غير مسمى.