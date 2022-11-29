الوكالة الدولية للطاقة: روسيا خسرت أوروبا كأكبر مشترٍ للغاز منها إلى الأبد

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة، اليوم، إنّ روسيا خسرت أوروبا كأكبر مشتر للطاقة منها إلى الأبد، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

اتحاد روسي لدعم شحنات الغاز

في غضون ذلك، كشفت روسيا عن أنّها تبحث إمكانية إطلاق «اتحاد غاز» مع قازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاثة ومشترين آخرين للطاقة، بينهم الصين، ولم يقدم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، مزيدا من التفاصيل عن الخطة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنّه لم يتم بعد مناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أنّ الفكرة الأساسية تتمثل في تنسيق خطط الإمداد، مشيرا إلى أنّ روسيا تعمل في الوقت ذاته على زيادة الإنتاج في شرق سيبيريا.