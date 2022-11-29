روسيا: أمريكا ليست جاهزة لاستئناف المحادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن أنّ الوضع في أوكرانيا، أحد أسباب قرار إرجاء المحادثات مع واشنطن بشأن معاهدة «ستارت الجديدة»، مضيفة: «لا نمتلك إشارات على أنّ الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

دعم أوروبي لأوكرانيا خلال الشتاء

في غضون ذلك، ذكرت الحكومة الإيطالية، أنّ أوروبا عليها تأدية دورها لمساعدة أوكرانيا في الشتاء، وهو ذات الأمر الذي أكده وزير الخارجية البريطاني، حيث قال: «سنواصل دعم أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الصعبة».

من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، أنّ بعض الشركات الهندية مترددة في تزويد روسيا بقطع الغيار، خشية انتهاك العقوبات.