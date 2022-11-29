أمين عام الناتو»: روسيا تحاول استخدام الشتاء «كسلاح» ضد أوكرانيا

قال «ينس ستولتنبرغ»، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، إن روسيا ستواصل استهداف شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرومانية «بوخارست»، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف، أن استهداف موسكو لمنشآت الطاقة والكهرباء والبنية التحتية في أوكرانيا، يظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول حاليا استخدام الشتاء كسلاح ضد أوكرانيا.

أوكرانيا تعلن انقطاع الكهرباء وتقليل الإمدادات بنسبة 60% في «كييف»

وقالت السلطات الأوكرانية، إنها اضطرت لقطع التيار الكهربائي بمناطق مختلفة عقب تعثر جهود إصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء القصف الصاروخي الروسي.

وبدورها، أعلنت شركة «يوكرنرغو»، لتشغيل شبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا، أنها اضطرت لإيقاف وحدات الكهرباء في عدة محطات لظروف طارئة، موضحة أن الطلب على الكهرباء يشهد ارتفاعا مع دخول الشتاء وسقوط الثلوج في العاصمة «كييف» وباقي أنحاء البلاد.

وأضافت أن الوحدات ستعود إلى العمل فور إزالة أسباب القطع الطارئ للكهرباء، وهو ما سيقلل العجز في المنظومة ويقلل حجم القيود على المستهلكين، مشيرة إلى أن العجز بمنظومة الطاقة الوطنية وصل إلى 27%.

كما أعلنت شركة «دي تي إي كيه»، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، أنها ستقلل إمداداتها من الكهرباء بنسبة 60% لمشتركيها في مدينة كييف، التي تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر المئوي.

وحول النسبة المتبقية من الإمدادات، أوضحت الشركة أن 42% فقط ستبقى للاستهلاك اليومي، وذلك عقب تلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وكتب فرع الشركة، في كييف على صفحته بموقع فيسبوك: «نبذل ما بوسعنا لتوفير الكهرباء لكل المشتركين لمدة ساعتين إلى ثلاثة مرتين يوميا».

موسكو: كييف يمكنها إنهاء معاناة شعبها بالرضوخ لمطالبنا

وفي سياق متصل، قالت موسكو إن قصفها للبنية التحتية الأساسية مشروع من الناحية العسكرية، وأضافت أن كييف يمكنها إنهاء معاناة شعبها بالرضوخ للمطالب الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر الأوكرانيين، مساء الأحد، بأن ينتظروا أسبوعا وحشيا آخر من البرد والظلام، متوقعا المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية، قائلا إن الهجمات لن تتوقف حتى تنفد الصواريخ في موسكو.

ومنذ أوائل أكتوبر الماضي، تشن روسيا هجمات صاروخية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بصورة أسبوعية، ويتسبب الهجوم في أضرار بالغة تزامنا مع قدوم الشتاء.

أوكرانيا: القصف الروسي تسبب في تدمير منشآت إنتاج في مدينة «دنيبرو»

وضمن آخر التطورات الميدانية، أعلن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دنيبروبتروفسك»، في وقت سابق عبر تطبيق «تليجرام»، أن القوات الروسية قصفت مدينة دنيبرو، وأن القصف أسفر عن تدمير منشآت إنتاج.

1.1 مليار دولار.. مساعدات أمريكية لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدوفا

ومن جهته، شدد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أمام 7 من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا»، على حاجة بلاده إلى محولات كهربائية، ودفاعات جوية محسنة لصد الهجمات الروسية على البنية التحتية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحفيين، إن هذه المساعدة سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزاري لحلف في عاصمة رومانيا «بوخارست»، لافتا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدوفا، وتندرج المساعدة الطارئة في إطار تحضيرات لعقد مؤتمر دولي للمانحين سيعقد في فرنسا يوم 13 ديسمبر المقبل، وفقا لما نقلته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.