سقوط أمطار خفيفة بمحافظة أسيوط.. ورفع حالة الطوارئ

تعرضت محافظة أسيوط، فجر اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة علي بعض المراكز ومدينة أسيوط، بينما غطت السحب سماء المحافظة.

سقوط أمطار خفيفة

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، إنه من خلال متابعة حالة الطقس شهدت المحافظة فجرا سقوط أمطار خفيفة علي بعض القري والمراكز وحي شرق وحي غرب أسيوط وأستمرت لدقائق .

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة أسيوط، رفع حالة الطوارئ بمختلف قطاعات ومراكز ومدن المحافظة لمواجهة أي كوارث أو أزمات وعقد غرفة عمليات المحافظة والمراكز باستمرار خلال موجة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

استعدادات المحافظة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات له عن استعدادا المحافظة لأي تقلبات جوية تتعرض لها المراكز، موضحا أنه جرى مناقشة الموقف التعبوي واستعداد جميع القطاعات التنفيذية لاستقبال موسم الشتاء، واحتمال سقوط الأمطار أو السيول ووضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

غرفة عمليات المحافظة

وقال محافظ أسيوط في بيان، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.