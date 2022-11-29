منصة جامعة المنيا.. اعرف المقررات العلمية ولوائح التدريس بالكليات

منصة جامعة المنيا.. تشمل منصة المقررات الدراسية، التي بها العديد من الخدمات التعليمية للطلاب لمختلف الفرق التعليمية، فهي تشمل المقررات المتاحة بالجامعة على اختلاف كلياتها، وتتيح المنظومة إمكانية استعراض المحتوى العلمي لبعض المقررات، وكذا توصيفاتها وتقاريرها.

منصة جامعة المنيا

من خلال منصة جامعة المنيا، يستطيع الطالب الوصول إلى المقررات الدراسية المختلفة لجميع كليات جامعة المنيا ولجميع الفرق الدراسية، بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي لها، موضحة أنه يمكن الحصول على المادة من خلال كتابة البيانات مثل اسم الكلية والقسم والفرقة الدراسية.

المنصة تشمل مستودع الامتحانات السابقة لجميع كليات جامعة المنيا ولجميع الفرق الدراسية، فضلاً عن مستودع توصيف المقررات لجميع الكليات ولجميع الفرق الدراسية وتقرير المقررات والاطلاع وتحميل مصفوفات المقررات لجميع الفرق الدراسية ولوائح الكليات المختلفة.

طرق الدخول على منصة جامعة المنيا

- الدخول على رابط المنصة الإلكتروني.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة الباسورد الخاص بالطالب.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

وفي سياق منفصل، قال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة حريصة على وضع مجموعة من الأنشطة المتنوعة نصب أعينها منها ما يتعلق بالقضية السكان ومحو الأمية والمواطنة والمرأة وأخيراً التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور عصام فرحات لـ«الوطن»، أن الدراسة تسير بصورة منتظمة منذ بداية العام الدراسي في الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية، موضحاً أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.