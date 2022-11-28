«التعليم» لقناة الحياة: نحرص على مكاشفة الطلاب بكل ما يخص الامتحانات

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه منذ بداية العام الدراسي الجاري، انتهج الدكتور رضا حجازي وزير التعليم سياسة واضحة مفادها المكاشفة والمصارحة بكل التفاصيل ذات الصلة بالعملية التعليمية والامتحانات والسنة الدراسية.

وأضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن وزير التعليم يحرص على توضيح كل المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يكون هناك أي لغط أو مفاجآت.