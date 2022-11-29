بالأسماء.. إصابة 4 عمال في تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالبحيرة

شهد قبل قليل، طريق حوش عيسى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل، أسفر عن إصابة 4 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى العام، لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص بطريق حوش عيسى أبو المطامير، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان حادث السيارتين وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من: محمد عبدالحميد، 50 عاما، عامل، باشتباه نزيف بالبطن، فرج ضيف الله أنور، 39 عاما، عامل، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله كمال إسماعيل، 60 عاما، بكدمات متفرقة من الجسم، خطيب ربيع علي، 40 عاما، عامل، بكسر في الحوض والساق اليمني، جميعهم من مركز حوش عيسى.

وجرى نقل مصابي حادث تصادم السيارتين إلى مستشفى حوش عيسى العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.