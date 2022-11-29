بالأسماء.. ارتفاع مصابي تصادم ميكروباص وسيارة نقل في المنوفية إلى 10 أشخاص

صرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، بأنه ارتفع عدد مصابي حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع «ميكروباص»، بمنطقة الحزام الأخضر في مركز السادات، إلى 10 أشخاص.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أسماء المصابين، جاءت كالتالي: «سماح وحيد طلبه، 19 عاما، سحجات وكدمات بالقدم اليمنى، هاجر صابر عبد الغني، 18 عاما، بالساق اليسرى، آية رضا عبد الحميد، 17 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، منة عماد ملاك، 15 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، حبيبة رجب قطب 15 عاما، كدمات بالساق اليسرى، نجوان رمضان أبو العز 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، رانيا خالد جابر غريب، 23 عاما، كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، محمد صلاح عبد الحليم أحمد 15 عاما، كدمات بالساق اليسرى، وعزيزة محمود أحمد محمود، 19 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، حبيبة عبد الحميد عبد الباقي، 48 عاما، كدمات وجروح باليد اليسرى».

الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وكشف مصدر في مديرية الصحة، عن أنه جرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى السادات العام، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدًا أنه في حالة وجود حالة خطيرة سيجري نقلها إلى شبين الكوم لاستكمال العلاج.

حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لإزالة آثاره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.