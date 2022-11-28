مصرع تباع وإصابة سائق في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

لقي تباع مصرعه وأصيب سائق في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي، دائرة القسم ونقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى الشيخ زايد العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم، ومتوفى ومصاب على طريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه الرماية دائرة القسم، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل مقطورة قيادة سائق 40 سنة، لا يحمل رخصة، ومقيم الدقهلية وسيارة نقل قيادة سائق 35 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وبرفقته تباع 49 سنة مقيم بذات العنوان متوفى، إثر إصابته بنزيف بالأنف وكسر في قاع الجمجمة، أثناء سير السيارتين بالطريق المشار اليه اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية واصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف حال محاولة تخطيها وتوالى اصطدام السيارتين بالنيوجيرسى بمنتصف الطريق، اسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية ووفاة التبّاع، وحدوث تلفيات بالسيارتين.

ونقل الجثمان والمصابون إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.