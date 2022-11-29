التحقيق في مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالشيخ زايد 

تجري جهات التحقيق بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها في مصرع شخص وإصابة آخر خلال حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي، حيث أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسؤاله عن ملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم لحظة التصادم.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل ذلك الحادث الذي شهده طريق إسكندرية الصحراوي، فقد كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، من المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، ومصرع شخص وإصابة آخر على طريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه الرماية.

وتبين لرجال الشرطة أن حادث التصادم وقع بين سيارة نقل مقطورة قيادة سائق، 40 سنة، وبين سيارة نقل قيادة سائق، 35 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وبرفقته تباع، 49 سنة، مقيم بذات العنوان، متوفى، بعد إصابته بنزيف بالأنف وكسر في قاع الجمجمة.

لحظة وقوع الحادث

كما تبين أنعجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة الثانية ما تسبب في اصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف، حال محاولة تخطيها، وتوالى اصطدام السيارتين بمنتصف الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية ووفاة التبّاع، وحدوث تلفيات بالسيارتين.

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.