إصابة 4 أشخاص بكسور بالعظام في مشاجرة على طريق الضبعة الإقليمي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم من كسور في الأيدي والأرجل وجروح مختلفة، إثر وقوع مشاجرة بينهم في الكيلو 165 على طريق «الضبعة القاهرة الإقليمي».

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالواقعة.

أسماء المصابين بالحادث

واستقبل، مساء اليوم، الثلاثاء مستشفى الحمام المركزي جميع المصابين في المشاجرة التي وقعت في طريق الضبعة، وننشر أسماء وحالات المصابين وهم : «أحمد عبدالله محمد 38 سنة من الغربية، مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن، وسعيد عبد الله محمد 38 سنة من الغربية مصاب بجرح قطعي في الجبهة و pc، والسيد عبد المنصف محمد 45 سنة من الغربية مصاب باشتباه كسر في الساق اليسري، وعمرو فاروق كامل 42 سنة من البحيرة مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن».

رعاية عاجلة

ويجري الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الحمام المركزي استكمال العلاج وتقديم الرعاية العاجلة لجميع المصابين في المشاجرة واستكمال الرعاية الطبية من خلال إجراء الأشعة اللازمة وعمل التحاليل وتقديم خدمات طبية متميزة حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الواقعة

وانتقلت الشرطة إلى موقع المشاجرة على الفور، ومباحث قسم شرطة الحمام، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع المشاجرة والكشف عن ملابساتها ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.