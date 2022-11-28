تجديد حبس قاتل شقيقه في الشارع بقنا.. مشاجرة الزوجتين انتهت بجريمة

قررت جهة التحقيق في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الشارع أمام زوجته بسبب خلافات عائلية في جزيرة مطيرة بدائرة المركز.

قاتل شقيقه بقنا يمثل الجريمة

ومثّل المتهم بقتل شقيقه جريمته تحت إشراف فريق من جهة التحقيق، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوة مخصصة من مركز شرطة قوص.

وألقت مباحث أمن قنا، الخميس الماضي، القبض على المتهم بقتل شقيقه بآلة حادة في الشارع بسبب خلافات زوجتيهما في قرية جزيرة مطيرة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مقتل عامل على شقيقه الأكبر، طعنًا بآلة حادة.

قتل شاب في الشارع بقنا

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قوص إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة «ياسر.ر»، 44 عامًا، على يد شقيقه الأكبر «قرشي» بآلة حادة في الشارع بقرية جزيرة مطيرة بقوص.

وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة مشاجرة أثناء خروج زوجة المتهم لتوصيل طفلتها للحضانة داخل القرية، حيث تعدت عليها زوجة المجني عليه بالضرب، مما جعلها تستنجد بزوجها، ودفعته للخروج في الشارع، وعندما رآه شقيقه الأصغر تطورت المشاجرة بينهما وانتهت بقتله.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي حسن محمود، إن عقوبة الجاني في هذه القضية قد تصل إلى الإعدام طبقا للمادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية، موضحا أن الجريمة كاملة الأركان والإرادة متوفرة في الجريمة.