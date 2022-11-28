إصابة 5 أشخاص بالأسلحة البيضاء في مشاجرة بمنشأة القناطر

أصيب 5 أشخاص بالأسلحة البيضاء «مطواة» في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بمنطقة منشأة القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من العقيد تامر صالح مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين داخل موقف المنصورية بمنشأة القناطر.

وعلى الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بانتقال المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة طرف أول، سائق 26 سنة مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وجرى حجزه بمستشفى قصر العيني، سائق 21 سنة مصاب بجرح قطعي بالفخذ، سائق 29سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه، طرف ثاني، سائق 30 سنة مصاب بنزيف داخلي بالمخ وتم حجزه بقصر العيني، سائق 32 سنة مصاب بجرح بجرح قطعي بالرأس، سائق 26 سنة وجميعهم مقيمون قرية المنصورية دائرة القسم.

جاء ذلك إثر حدوث مشادة كلامية بين الأول والرابع بسبب أولوية تحميل الركاب، وجرى الفض بينهما، وانصرف الأول واستدعى باقي أفراد الطرف الأول وحضر الباقون بسيارة ميكروباص واصطدموا بالرابع محدثين إصابته، وتمكن باقي أفراد الطرف الثاني من إيقاف السيارة وتبادلوا مع أفراد الطرف الأول الضرب محدثين الإصابات المشار إليها باستخدام سلاح أبيض.

وألقى القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم بحوزة السادس، وكذا السيارة المستخدمة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.