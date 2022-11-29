إصابة طالبة في حادث دراجة نارية بشاطئ بورسعيد

أصيبت طفلة مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من على دراجة نارية بشاطئ بورسعيد، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى.

نقل الطفلة إلى مستشفى المبرة

تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة ريماس وائل حنفي 12 سنة مصابة.

وبعد التقييم تبين وجود كسر في عنق العضد ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لها.

الطفلة سقطت من على دراجة نارية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الطفلة كانت تركب دراجة نارية بصحبة قريب لها وسقطت من عليها بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على الموتوسيكل ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، وصل إلى مستشفى المبرة، إبراهيم السيد عبد الله 60 سنة، جثة هامدة، إثر سقوطه أمام مستشفى الحميات، وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم التحفظ على جثة المسن بمشرحة المستشفى لحين اتخاذ إجراءات الدفن.