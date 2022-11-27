طفلة مسرحية هالة حبيبتي لـ إيمان الحصري: سعدت برد فعل الجمهور على ظهوري بمهرجان القاهرة

قالت الفنانة هند حسني «طفلة مسرحية هالة حبيبتي»، إن معظم الجمهور يعتقد أنها شاركت في عمل مسرحي واحد وهو هالة حبيبتي، ولكنها شاركت في العديد من الأعمال المسرحية؛ منها: حمري جمري، بيت من لحم، خالتي صفية والدير، مشيرة إلى أنها شاركت في مسرح الدولة، إذ أنها أحد خريجي كلية الآداب جامعة حلوان قسم تمثيل وإخراج.

وأضافت «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنها بعد تخرجها في الجامعة انتظرت إرسال بعض الأعمال المسرحية لها للمشاركة فيها، ولكن تفاجأت بقلة الفرص، موضحة أنها لم تسع بشكل كبير في هذا المجال خلال تلك الفترة.

صعوبة تصوير المسرحيات

وتابعت هند حسني، أنه لم يكن يتوفر عدد كافٍ من القنوات الفضائية لإذاعة الكثير من المسرحيات؛ الأمر الذي أدى إلى قلة مشاهدة المسرحيات، موضحة أن أعمال مسرح الدولة كانت نادرا ما يتم مشاهدتها من قبل الجمهور، وذلك بسبب صعوبة تصويرها في تلك الفترة، بينما الأمر أصبح أكثر سهولة لوجود المعدات التصويرية في جميع الأعمال المسرحية بالسنوات الحالية، مشيرة إلى أن معظم الأعمال كان يتم إرسالها لعرضها خارج مصر.

مشاركة هند في مهرجان القاهرة

وأعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور الذي لا يزال يتذكرها منذ فترة كبيرة، بالإضافة إلى رغبتهم في ظهورها مرة أخرى بالأعمال المسرحية، موضحا أنها شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي للمرة الأولى، ما شجعها على الظهور مرة أخرى للجمهور.