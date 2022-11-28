تفاصيل مقتل طفلة قنا.. قريبها فشل في التعدي عليها فأنهى حياتها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل طفلة بقنا، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا، بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز، باختفاء ابنة شقيقه «طفلة، 3 سنوات، مقيمة بدائرة المركز»، عقب خروجها من المنزل رفقة أحد أقاربها، مقيم بدائرة المركز، لشراء بعض المتطلبات.

رواية غير صحيحة للمتهم

وفي وقت لاحق عاد المذكور بمفرده دون الطفلة، وقرر بتركها بجوار أحد المحال للعودة بمفردها إلا أنها لم تعد، وقيامه بالبحث عنها ولم يعثر عليها، واشتبه في غيابها جنائيًا، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، وأسفرت جهوده عن عدم صحة رواية الأخير، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه باستدراج الطفلة لإحدى المناطق الزراعية المتآخمة للقرية محل سكنها، محاولاً التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ وخشية من افتضاح أمره، قام بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، كما تم بإرشاده العثور على جثة الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.