ريهام عبدالغفور: أنا بنت أبويا جدا وكنت طفلة خجولة وصاحبة نفسي

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن علاقتها مع والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور، قائلة إنها «بنت أبوها»، ومتعلقة به بشكل كبير ومرتبطة به كثيرا، وكانت تلاحظ عليه محبته للفن، بالرغم من كونها طفلة خجولة للغاية، «لما كان حد بيتصور مع أبويا كنت بخبي وشي، وده اللي ممكن مكنش مخليني أتخيل أو أهلي إني في يوم من الأيام أبقى ممثلة».

حقيقة ولادتها في المحلة

وكشفت ريهام عبدالغفور خلال حوارها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، عن أكثر الأعمال الدرامية التي تحبها لوالدها وهما «حسابي مع الأيام» و«عاد الماضي»، لافتة إلى أنهما لا يتم عرضهما بشكل كبير في التلفزيون.

ولفتت إلى أنها لم تولد في مدينة المحلة، وهذه إشاعة منتشرة في السوشيال ميديا، ولكنها مولودة في القاهرة تحديدا في مستشفى المهندسين، متابعة: «أنا كنت طفلة ممكن تقعد تلعب على الرملة لمدة 10 ساعات لوحدها خالص، وكنت بقعد أعمل حوار كبير مع عروستي، ودي إشارة شافتها أمي فيا إني ممكن أبقى ممثلة، وكنت كسوفة وحساسة».

وأوضحت أن لديها أخ وأخت سنهما أكبر منها كثيرا، ولكنهما كانا يصاحبانها في كل خروجاتهما بالرغم من فارق السن، «عندي صحاب المدرسة بس ممكن كنت أقدر ألعب لوحدي، رفيق كويس لنفسي».

تعاملها مع أولادها

وعن فارق السن بين أولادها، قالت إن ابنها الكبير يتعامل مع أخيه الصغير على كونه والده، «بيقول ده ابني أنا اللي بربيه، لأني خلفته وأنا عندي 21 سنة، وأنا وهو قريبين جدا من بعض، تربية ابني الكبير كشخصية أسهل، لكن تعاملي مع الصغير أسهل لأن بقى عندي خبرة.. ابني الكبير كان بيقولي زمان مامي إنتي سو كيوت إنتي أصغر في أمهات صحابي».

وأفادت أنها لم تعاقب أولادها إلا قليل، متابعة: «دي مش سياستي، وابني الصغير مش باجي جنبه خالص ببقى ضعيفة قدامه، وعقابي هو زعلي منهم، ودة بيبقى عقاب قاسي».

وأشارت إلى أنها عندما علمت بدخول ابنها الكبير لعلاقة عاطفية «اتبسطت»، متابعة: «حصل له تجربة عاطفية من قريب وانبسطت لإني عاوزة يعيش كل المشاعر الطبيعية في سنه».