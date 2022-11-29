محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: حلف الناتو يعمل على دعم دفاعات الدول المحيطة بروسيا

قال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم كابان، إن حلف الناتو يعمل على دعم دفاعات الدول المحيطة بروسيا، وفي كل مرحلة من مراحل تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يتجه حلف الناتو لتعزيز هذه الدفاعات.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه مع كل التطورات التي تحدث في أوكرانيا، ومع التراجع الروسي الشديد حول المناطق الداخلية الأوكرانية، والتركيز الروسي على مناطق محددة قريبة من الحدود الروسية لدعم وتكريس بناء دولة شبيهة لأوكرانيا تابعة لروسيا.

وتابع: أن المواجهات الساخنة داخل أوكرانيا الدافع الأساسي لحلف الناتو، ليدفع بمزيد من الدعم للقوات الأوكرانية، وتحسين الدول التي تحيط بـ أوكرانيا، فهذه العملية هي الدافع الارتكازي لحلف الناتو من أجل الاستمرار في تنفيذ الدعم، كما أن التهديدات الروسية هي الشرارة التي تدفع بدول حلف الناتو لنقل الأسلحة إلى الداخل الأوكراني والدعم الكبير بالسلاح ونوعيته الحديثة.