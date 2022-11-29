حفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب سوهاج

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية، ورائد عام الاتحادات الطلابية بسوهاج، أهمية دور المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المديرية، وتفاعل أعضائه المستمر مع جميع الطلاب على مستوى المديرية الذي يعتبر القناة الشرعية للطلاب، وطالب بسرعة وضع خطة الاتحادات الطلابية لهذا العام، وأن يكون للمكتب بصمة واضحة تساهم في إثراء الأنشطة التربوية داخل المدارس وتعكس ما يتمتع به أعضاء المكتب من مهارات.

مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب

جاء ذلك خلال مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المرحلة الثانوية لمديرية التربية بتعليم سوهاج اليوم، الذي تم تشكيله عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة جرت منذ أيام بمدرسة التجارية الثانوية بنات بسوهاج.

حضر مراسم التنصيب ماهر عبدالخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وأحمد محمد أبوضيف موجه عام التربية الاجتماعية وعبد الحميد ضرار، الموجه الأول المركزي، ونيفين فاروق حكيم مدير الاتحادات الطلابية وأعضاء المكتب الفني للاتحادات الطلابية بالمديرية وحمادة الحكيم.

في بداية المراسم اطمأن الحاضرون على صحة الطالب محمود أحمد حسن، أمين الاتحاد نظرا لتغيبه لظروف الحادث الذي تعرض له منذ أيام متمنين له بالشفاء العاجل، وتم توجيه الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي للمديرية للعام الماضي.

أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المديرية

ويتكون المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية من الطلاب «محمود أحمد حسن، أمين الاتحاد والطالبة ريتال محمد محمود لبيب، والأمين المساعد، والطالب محمد أشرف، مقرر لجنة دينية وثقافية، والطالبة نادية أحمد أحمد، مقرر لجنة اجتماعية، والطالبة سوسنا عادل صدقي مقرر لجنة رياضية وكشفية»، وكل من الطالبة سارة ماهر رياض مقرر لجنة فنية، والطالب احمد عبدالوهاب احمد مقرر لجنة علمية.