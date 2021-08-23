اتحاد طلاب صيدلة سوهاج يفوز بالمركز الأول في (التميز) على مستوى الجمهورية

فاز مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPFS بجامعة سوهاج، بالمركز الأول ودخوله فى دائرة التميز على مستوى 37 جامعة حكومية وخاصة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة EPFS، يهدف إلى تطوير مهنة الصيدلة بوجه عام ورفع مستوى وكفاءة الطلاب بالكلية، من خلال إنشاء مجموعة من البرامج المتعددة التي من شأنها التأثير على المهنة بالإيجاب، وكذلك العمل على حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه المهنة.

اتحاد صيدلة يخضع لجمعية عمومية تضم 37 جامعة

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، في بيان صحفي، اليوم، أن الاتحاد يخضع لجمعية عمومية تضم 37 جامعة حكومة وخاصة، ويستهدف فئات الطلاب بمرحلة البكالوريوس والخريجين، موجهاً الشكر لفريق العمل بالاتحاد على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف الدكتور محمود الأمير مشرف مكتب اتحاد طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، أن الإعلان عن الفوز جاء بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، الذي ضم كل ممثلين الاتحاد المصري للجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، واستضافته الجامعة البريطانية بالقاهرة.

الاتحاد أنشأ عدد من المشاريع التي تخدم طلاب كلية الصيدلة

وأشار مشرف مكتب اتحاد طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، إلى أن الاتحاد قام بإنشاء عدد من المشاريع التي تخدم طلاب كلية الصيدلة وتسهم فى حل مشكلات المهنة بالمجتمع، وتؤهل الخريجين لسوق العمل، منها حل مشاكل «الروشتات»، المكتوبة بخط اليد وتحويلها إلى مطبوعة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات «أون لاين»، عن طريق برنامج «فوكس»، والتي استفاد منها أكثر من 400 طالب.

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد محمد طاهر رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة، أن الفوز بالمركز الأول جاء نتيجة الدعم المباشر والغير المباشر الذي تقدمه إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور مصطفى عبد الخالق، والذي أسفر عن تحقيق عدد من الإنجازات فى وقت قياسي ودخول الجامعة فى دائرة التميز، منها توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والتبادل الطلابي بين الجامعة والجامعات الدولية، وتنظيم حملات توعية للتبرع بالدم، وإنشاء برامج تطوير لطلاب كلية الصيدلة، وحملات توعية بصحة المرأة ودورها داخل المحافظة والجامعة.

جدير بالذكر أن الاتحاد يسعى لتقديم مقترح قانون لمجلس النواب لصدور تشريع ينظم طبيعة العمل بالصيدليات لغير الحاصلين على تصريح بمزاولة المهنة.