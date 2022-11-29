قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «التكنولوجيا.. وتحديات الهوية العربية»

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «التكنولوجيا.. وتحديات الهوية العربية».

وقال التقرير: «التكنولوجيا تحدٍ يهدد الهوية العربية، لا يستطيع أحد أن يغفل دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة النواحي الاجتماعية والاقتصادية بالعالم، وحققت التكنولوجيا طفرة في ثورة المعلومات والاتصالات عبر انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتوسع استخدام تقنية الواقع الافتراضي».

وأضاف: «يظل هناك جانب آخر لهذا التطور التكنولوجي، يتعلق بطبيعة المحتوى المقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيره على تشكيل الوعي والثقافة لدى الأجيال الجديدة، لاسيما وأن مواقع التواصل تعزز مفهوم العولمة مقابل انحسار الثقافة الوطنية، ما يجعل هذه الأدوات التكنولوجية، تهديدا لمستقبل الهوية في مجتمعاتنا العربية».

وتابع: «المخاوف تتزايد مع توسع عالم الواقع الافتراضي في مجالات الألعاب والتعلم والعمل، وإقبال الشباب والأطفال في الدول العربية على هذه التقنية المتطورة، لقدرته على الدمج بين الواقع الافتراضي والعالم المادي، لذا تصبح سلوكيات وعادات الأجيال الجديدة نابعة من نماذج ثقافية بعيدة عن الثقافة العربية».

واستطرد: «ومن هنا يقع على عاتق الدول العربية مسؤولية جسيمة لتوظيف مواقع التواصل، والواقع الافتراضي في تطوير مهارات الأجيال الجديدة دون المساس بأصل الثقافة والهوية الوطنية».