«التضامن»: إقامة الأطفال مع أسر بديلة أفضل من دور الرعاية

علق مجدي حسن رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، على قانون نظام الأسر البديلة، قائلا إن وزارة التضامن ترى أن الرعاية البديلة السلاح الأقوى داخل مصر، بحيث أن وجود الأطفال داخل أسر، أفضل من تجمعهم في مؤسسات تجمع أطفال يصل عددهم من 20 لـ40 طفل، مشددًا على أن إقامة الأطفال داخل أسرة هو الأنسب والأفضل لهم.

إحساس الطفل بأنه موجود في بيئة طبيعية الهدف الأسمى

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن إحساس الطفل بأنه موجود في بيئة طبيعية، الهدف الأسمى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وانطلاقًا من ذلك، أعدوا مشروع قانون الرعاية البديلة، وتم عرضه على العديد من الجهات، مثل وزارة العدل والنيابة العامة، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لاجراء حوار مجتمعي حول القانون.

القانون سيعرض على مجلس الوزراء والشيوخ والنواب

أشار إلى أن القانون، سيجر عرضه على مجلس الوزراء، ثم على مجلس الشيوخ في مرحلة لاحقة، ومجلس النواب بعدها، ليظهر للنور، وسيكون أول قانون للرعاية البديلة في مصر.