قرارات صارمة لمحافظ أسوان بعد جولة ميدانية: خصم 30 يوما لقيادات بوحدة محلية

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خصم 30 يوما من الحوافز ومقابل الإضافي عن الجهود غير العادية لشهر ديسمبر لكافة القيادات والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بجانب إلغاء وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، على أن يعمم ذلك على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالإضافة إلى استبعاد المشرف العام على مشروع النظافة من موقعه، ونقله إلى الوحدة المحلية لمدينة السباعية، فضلا عن تكليف محمد حسين بمسؤولية إدارة النقل البطيء ومواجهة ظاهرة النباشين، وأيضا تكليف محمود بهاء بمسئولية حي شرق.

إحالة واقعة سرقة مكونات الحنطور إلى النيابة

كما أحال محافظ أسوان واقعة سرقة مكونات عربات الحنطور التي تم تخزينها بمقر حي غرب ضمن آلية استبدالها بسيارات الميكروباص السيرفيس إلى النيابة العامة؛ للوقوف على المتسبب فيها.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللواء أشرف عطية بالقيادات التنفيذية، وذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، وأيضا اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام لمحافظة أسوان، علاوة على مديري شرطة المرور والمرافق، الذي شدد خلاله على عدم قبول أي مبررات أو أعذار عن السلبيات التي رصدها المحافظ فى جولاته الميدانية غير المعلنة، وكذا لورود العديد من شكاوى المواطنين التي ترسل له على الواتس آب الخاص به.

توقيع جزاءات رادعة

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع جزاءات رادعة، حيث إنه لن يسمح لأي تقاعس في آداء الواجبات المنوطة لهم ميدانيا، وخاصة عدم التعامل السريع والفوري حيال بلاغات كسور وطفح خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضا سرعة رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات، والتعامل الحازم مع مخالفات عربات الحنطور أو التوك توك أو ظاهرة النباشين، وهو الذى يستلزم دعم إدارة النقل البطيء بالكوادر البشرية القادرة المدعمة بلجنة من شرطة المرافق، وفرق تحليل الكشف عن المخدرات للسيطرة على حركة سير عربات الحنطور، وإلزامها بالوقوف في الأماكن المخصصة لها، فضلًا عن عدم الإفراج عن أي عربة حنطور.