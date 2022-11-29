السيطرة على حريق في سيارة «تومناية» غرب الإسكندرية.. وصدمة لمالكها

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ڨان «تومناية» بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات حيث تمت السيطرة عليها قبل امتداد النيران للسيارات المجاورة في ذات الشارع.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حادث تصادم في بوابة 8 في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

تفاصيل حريق سيارة في الإسكندرية اليوم

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم الى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق سريعا.

وتبين من الفحص الأولي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في السيارة، واندلع دون وجود أحد بداخلها حيث لم يصب أحد جراء الحريق.

صدمة لمالك السيارة

وبدت الصدمة على مالك السيارة فور حدوث حريق العجمي اليوم، حيث التف حوله المواطنون لمساعدته من أجل تجاوز ألم اشتعال النيران في سيارته.

رفع السيارة من موقع الحريق

وعقب إطفاء النيران، تم رفع السيارة من موقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.