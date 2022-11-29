العثور على جثة شاب مكبل اليدين في ظروف غامضة بالمحلة

عثر أهالي عزبة حمد التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، على جثة شاب، مجهول الهوية، ملقاة على جانبي بحر شبين، في ظروف غامضة، وجرى انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضرا بالواقعة.

إخطار بالعثور على جثة شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة ببحر شبين المار بعزبة حمد بدائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، في ظروف غامضة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة شاب، في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، ومكبل اليدين، وملقاة ببحر شبين المار بالقرب من عزبة حمد بدائرة ثان المحلة.

التحفظ على الجثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.