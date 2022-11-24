العثور على شخص مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

عثر أهالي مركز نقادة، في محافظة قنا، على شخص مصاب بطلق ناري بجوار كوبري.

بلاغ بوجود مصاب في نقادة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ من النجدة، يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة عُثر عليه بجوار كوبري طوخ بمركز نقادة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن المصاب هو منصور شوفي سليمان، 46 عاما، مصاب بطلق ناري في الذراع الأيسر، في ظروف غامضة، بكوبري طوخ بمركز نقادة، وجرى نقله إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استجواب المجني عليه لمعرفة ملابسات الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.