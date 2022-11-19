العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بدائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه؟ وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلون، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزل عائلته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. ق. م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وبسؤال أسرته، رجحت أنه تناول قرص حبة حفظ الغلال بسبب خلافات أسرية، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.