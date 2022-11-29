مراسل قناة القاهرة الإخبارية ببيروت: 90% من اللبنانيين يعتمدون على الإنترنت كوسيلة اتصال

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إن وسائل التواصل الاجتماعي محرك أساسي في الأحداث السياسية التي يشهدها لبنان.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قرابة 90% من اللبنانيين يستخدمون الإنترنت، ويصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط إلى 75% من بين مستخدمي الإنترنت في البلاد، إذ يعتمد عليه اللبنانيون بشكل أساسي كوسيلة اتصال بينهم وبين بعضهم داخل دولتهم، وذلك يرجع إلى عدد من الأسباب أهمها التكلفة.

السوشيال ميديا نافذة مهمة للتواصل مع الآخر

وتابع: «كما أنها محرك أساسي للأحداث السياسية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد، وهي نافذة مهمة للتواصل مع الآخر والاطلاع على التجارب الخارجية، وتبادل الثقافات والحوار بشكل عام في البلاد».

تأثير وسائل التواصل على الهوية

واستطرد: «أما تأثيرها على الهوية في لبنان فهناك تأثير كبير في ظل تعدد الثقافات والهويات بالبلد سواء بالثقافة الأجنبية والعربية، فهناك تأثير بين الأجيال الجديدة في ظل انتشار المدارس والجامعات الأجنبية في البلاد».