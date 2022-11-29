كاتبة لقناة القاهرة الإخبارية: علينا خلق مناعة لحماية الشباب العربي من الأفكار الدخيلة

قالت الكاتبة الصحفية رضوى عبداللطيف، إن التجارة الإلكترونية والسياحة والرياضة، أبرز القطاعات التي تعمل في الميتافيرس.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن حماية الشباب العربي من الأفكار الدخيلة، إلا إذا كانت لديهم مناعة، ونحن مسؤولون الآن عن خلق هذه المناعة، وإعطائهم المعرفة الصحيحة بتاريخهم وثقافتهم والأحداث الهامة والقوى المعادية، والقوى الصديقة، والقضايا التي يواجهها الوطن والأمة العربية.

وتابعت: «نحن مسؤولون الآن لنعطهم هذه المعلومات كي لا يتعرضوا لأي نوع من الاحتيال أو النصب أو ترويج أفكار خاطئة، كما كانت تفعل الجماعات الإرهابية سابقا، مثلما فعلت داعش، وكانت تجند الشباب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، ويجب أن نضع خطط استباقية للحفاظ على شبابنا قبل الدخول لهذا العالم الذي سيدخلونه لا محالة».

واستطرد: «عندما يدخلون هذا العالم سيتفاعلون مع شخصيات وجنسيات من كل أنحاء العالم، وعلينا أن نعدهم الإعداد الجيد كي لا يتم الإيقاع بهم».