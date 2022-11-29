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رائد أعمال لـ قناة الحياة: الدولة أقامت بنية تحتية جاهزة لاستقبال مشروعات الطاقة

كتب:

أحمد حامد دياب
08:53 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد المهندس أحمد حافظ رائد أعمال، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن الدولة أقامت بنية تحتية جاهزة لاستقبال مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى أنه آن الأوان ليتكاتف الجميع لزيادة حصة محطات توليد الطاقة المتجددة على أرض الواقع.

توليد الطاقة الكهربية

وأوضح حافظ، خلال لقاء خاص مع منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن حلول الطاقة المتجددة لم تعد كما يتخيل المواطنين عمل لوح شمسي لتوليد الطاقة الكهربية.

 

 

 

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