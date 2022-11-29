مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن: العديد من الشركات الأمريكية ستتحول إلى الهند قريبا

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن هناك العديد من الشركات الأمريكية ستتحول إلى الهند، كما فعلت آبل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر سيكون له تأثير جيد على شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ولن يكون التأثير فوري على الأسهم وبورصة وول ستريت، لكن الأمر نفسه، عبارة عن حالة خروج من عنق الزجاجة الصينية، التي لطالما بقت فيها الشركات الأمريكية، وذلك لقلة تكلفة إنتاج التكنولوجيا في الصين، وهناك شركات كثيرة ستحذو حذو شركة آبل.

وتابع أن الصين تطبق سياسة «صفر كوفيد»، وهي تخنق الحركة الاقتصادية داخل البلاد، وحركة العمال والمصانع لذلك تريد الشركات الخروج، كما أن آبل تنتج 80% من هواتفها في الصين، و20% انتقلت إلى الهند وأماكن أخرى، ولكن ربما نشهد 100% من تصنيع هواتف أي فون خارج الصين، «أعتقد أن ما تسعى آبل إلى فعله بسبب سيطرة الصين على سلاسل التوريد في العالم».