«الغرف التجارية» لـ قناة الحياة: القوى الشرائية اتجهت لاقتناء الذهب كمخزون قيم

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت أنماط استثمارية جديدة بدخول شرائح كثيرة ومتعددة تعمل على الاستثمار وشراء الذهب، وأصبح الذهب لا يستخدم فقط للسيولة ولكن القوى الشرائية اتجهت لاقتناء الذهب كمخزون قيم.

الذهب استثمار طويل الأمد

وأوضح «ميلاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المستثمرين يرون أن الذهب استثمار طويل الأمد وقيمته تتزايد طوال الوقت بعكس الاحتفاظ بالنقد الذي يواجه تحديات منها ضعف القيمة الشرائية.