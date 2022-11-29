انهيار طفلة أثناء جنازة والدها بالمنوفية: «بابا يا حبيبي انت فين.. نفسي أشوفك»

«بابا يا حبيبي»، بهذه الكلمات التلقائية، ودعت طفلة والدها الشاب في مشهد آثار حزن الجميع بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، إذ لم يمنعها سنها الصغير من إلقاء نظرة الوداع على والدها الذي رحل فاجأة في شبابة.

تفاصيل وفاة سائق في المنوفية فاجأة

وقال محمد الصعيدي، أحد أصدقاء الشاب المتوفى تامر بعضشي، إن مشهد ابنته كان مؤثر وحزين جدا، إذ انهارت في البكاء أثناء تشييع جنازة والدها مرددة «بابا يا حبيبي انت فين نفسى أشوفك»، وسط بكاء من حولها وحزنهم الشديد على فراقه.

وأوضح أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والابتسامة، وكان يلقى محبة الجميع من حوله.

وأضاف «الصعيدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقيد يعمل سائق على سيارة أجرة، وبعد الانتهاء من عمله عاد إلى المنزل وبعدها توفى بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية، مؤكداً أن وفاته كانت صدمة للجميع من أصدقاءه وأهالي مركز تلا بالكامل.

تشييع جثمان السائق في مدينة تلا

وشيع أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جثمان الشاب تامر بعضشي الذي توفى بشكل مفاجئ، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي ودعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.