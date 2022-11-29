«الغرف التجارية» لقناة الحياة: وصول الذهب لـ1500 جنيه حركة مؤقتة تساعد على التداول

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب خلال أسبوعين زاد أكثر من 20% في الجرام، لافتا إلى أنه في بداية عام 2022 لم يتخط سعره الـ800 جنيه، وأشارنا إلى الاستثمار في الذهب خلال انخفاض سعره في ظل الأزمات العالمية.

وأوضح «ميلاد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار، وطرأ متغير جديد في أسواق الذهب هو الهدوء النسبي على الطلب الخام، ما أدى لانخفاض السعر إلى 40 جنيها في الجرام، وهو يؤكد أن وصول الذهب إلى 1500 جنيه حركة مؤقتة تساعد على التداول والبيع في إطار موجة عكسية ستكشف تفاصيلها قريبا.