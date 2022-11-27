سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية اليوم الأحد، واستقر سعر الأوقية عند 1756 دولارا، بينما ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 عند النقطة السعرية 1445 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن» أسعار الذهب في مصر، في نهاية التعاملات اليوم، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة، إذ جاءت كما يلي:

سعر الأوقية: 1756 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 1445 جنيهًا.

عيار 24 سجل 1651.5 جنيه.

عيار 18 سجل 1238.5 جنيه للجرام.

عيار 14 سجَّل 966 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 11560 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم

وارتفع سعر الذهب في نهاية اليوم الأحد بنحو 15 جنيهًا لعيار 24 الذي سجل الآن 1651.5 جنيه مقابل 1636.5 جنيه صباح اليوم، بينما كسب الجنيه الذهب نحو 105 جنيهات، ليباع الآن بسعر 11560 جنيها، مقابل 11456 صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 13 جنيها ليباع الآن بسعر 1445 جنيهًا، مقابل 1432 صباح اليوم، وبحسب الشعبة العامة للذهب، فإن تلك الأسعار تخص الأعيرة فقط قبل احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة التي تختلف من مكان لآخر.

سعر الذهب عالميًا

ويترقب المسثتمرون بداية التعاملات غدا الاثنين في أسواق المال، إذ أن سعر الذهب شهد على المستوى العالمي ارتفاعا طفيفا في نهاية جلسة الجمعة الماضية، واتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي، وذلك تأثرًا بتراجع الدولار، إذ ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% ليستقر عند سعر 1758.41 دولار للأونصة، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1758.30 دولار.