سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. عيار 24 وصل إلى 1634 جنيها

تشهد أسعار الذهب في البورصات العالمية، حالة تذبذب واضحة، ما أثر بشكل كبير على سعر الذهب اليوم في مصر 2022، بجميع محلات الصاغة، خاصة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وارتفع الذهب اليوم، فوق مستوى 1750 دولارًا للأوقية، بينما واصل المستثمرون تقييم الاتجاه للسياسة النقدية الأمريكية المنتظرة في ديسمبر المقبل.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

- الذهب عيار 21 نحو 1440 جنيه.

- الجنيه الذهب بلغ 11,440 جنيه.

- الذهب عيار 24 بلغ 1634 جنيها.

- الذهب عيار 22 سجل 1498 جنيها.

- سجل عيار 18 نحو 1226 جنيها.

- سجل عيار 14 نحو 953 جنيها.

يذكر أنّ أسعار الذهب انخفضت عالميا بنسبة 1% تقريبًا أمس، بعد أن كشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيين، عن ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل، وسط توقعات بأن يتخذ البنك الفيدرالي، قرارا بإبطاء وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة في ديسمبر المقبل، بعد 4 زيادات متتالية سابقة.

ويتأثر المعدن الأصفر بأسعار الفائدة المرتفعة، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس 2020، ويتوقع استمرار تداول الذهب عند 1735.22 دولار، في نهاية ديسمبر المقبل، وفق نماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، على أن يمتد تداوله عند 1673.93 في غضون العام المقبل.

وفي سياق آخر، أعلنت دار سك العملة الكندية، نتائجها المالية للربع الثالث من 2022، حيث أشارت إلى وجود زيادة بنسبة 14% في سبائك الذهب.