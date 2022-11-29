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عضو الغرف التجارية لقناة الحياة: ينصح بشراء الذهب حاليا للاستثمار بعيد المدى

كتب:

محمد أيمن سالم
09:39 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن حركة البيع والشراء تقديرية، ولا يمكن توجيه المستهلك بشكل مباشر، لأن أحيانا تأتي التوجيهات بعكس التوقعات، وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكننا النصح بالتوجه في أي اتجاه سواء البيع أو الشراء، لافتا إلى أنه يتم توجيه المستهلك بدراسة حالته، وسبب رغبته في بيع الذهب، والحصول على النقد، وبناء على مدى استفادته بالأموال يمكنه اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

 

وأوضح «ميلاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن من لديه فائض نقدي يرغب في استثماره على المدى البعيد يمكنه اللجوء للشراء في هذه الفترة.

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بقلم محمد أيمن سالم